Yılmaz Vural canlı yayında ağlayarak acı haberi verdi: Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkardılar

Malatya'daki depremde TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, deprem sonrası enkaz altında kaldı. Aynı enkazdaki eşi canlı olarak çıkarılan Ahmet Eyüp'ünTeknik direktör Yılmaz Vural, Show TV'de katıldığı canlı yayında Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Vural, "Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkarıldı. Eşinin ve Malatyaspor'un başı sağ olsun." dedi. Ahmet Eyüp Türkaslan 28 yaşında hayata veda etti. Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan yaralı olarak kurtarılmıştı.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için bir paylaşım yaptı.

Yeni Malatyaspor'un paylaşımı şu şekilde: Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan.

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