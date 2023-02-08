Güvenlik uzmanı Çelik Çelikyaman açıkladı. Asker neden 2 gün sonra sahaya indi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilde büyük hasara neden olan ve feci manzaraların ortaya çıktığı o anlarda polis ve askerlerin arama-kurtarma faaliyetlerinde görev almaması büyük tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar özellikle sosyal medya hesaplarından 100 yılda bir yaşanacak böylesi bir felakette polis ve askerlerin sahada olmamasına büyük tepki gösterdi.

Bu tepkilerden biri de güvenlik uzmanı gazeteci Çelik Çelikyaman'dan geldi.

PEŞ PEŞE 6 TWİT ATTI

Çelikyaman peş peşe attığı 6 twitte şunları paylaştı.

1 ) Biz Türklerde polis anlık, asker sonsuzluk güveninin simgesidir.

Halkın felaket dönemlerinde askeri yanında görmesi bu nedenle çok önemlidir.

Bugün enkazdan çıkarılan bir genç kardeşimizin askere, "Seni bir yerden tanıyorum" demesi aslında bu duygunun dışa vurumudur.

2 ) Darbe veya isyan korkusuyla askeri sahaya indirmeyenlerin ise Abdülhamit'in aynı korkuyla çürüttüğü donanmadan ders alması gerekiyor.

3 ) Türk askeri, özellikle 1990'da değişen harp okulları müfredatları ve devamında üniversitelerde yüksek lisans ve doktorayla beraber sivil akademisyenleri tanıdılar.

4 ) Bu da halkın içinden çıkmasına rağmen - karakteri gereği izole olan - Türk askerinin dönüp insanını tanımasının yolunu açtı

5) Sonuçta Türk askeri, darbenin bir gereklilik değil ulusun sonraki yılları için yıkıcı bir dinamit olduğunu, silahın değil aklın kazandığını öğrendi.

6) Tabi sen TSK'dan Cumhuriyetçi askerleri tasfiye edip FETÖ veya benzeri yapıların yolunu açarsan ordunu dışarıdan müdahaleye açık hale getirirsin ve 15 Temmuzları yaşarsın, o başka!