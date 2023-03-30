﻿Depremde yıkılmayan 100 yıllık çınar fırtınaya teslim oldu

(DHA) Yürekleri sızlatan olay, saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde yaşandı. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, mahalle meydanında bulunan 100 yıllık çınar ağacı fırtına nedeniyle devrildi.

Devrilen ağacın enerji hattı tellerini koparması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ağacın devrildiği bölgede güvenlik güçleri tarafından önlem alınırken, itfaiye ekipleri ise ağacın gövdesini kaldırmak için çalışma başlattı.

'ŞİDDETLİ BİR SES ÇIKTI'

Mahallede yaşayan ve çocukluğundan beri çınar ağacının orada olduğunu söyleyen Yeşim Gücüyetmez, "Ağacı devrilirken görmedim. Çok şiddetli bir ses çıktı. Bu manzarayı görünce çok üzüldüm. Kendimi bildim bileli bu ağaç vardı. Belki 100 yaşından büyüktü. Depremde zarar görmemişti. Rüzgarda devrildi" dedi.

Bir diğer mahalleli Gökhan Uzunparmak ise "Bağrıyanık Çınarı olarak bilinirdi. Rüzgarın etkisiyle bu gece devrildi. Tellere takılarak düştü. Çok şükür yaralımız yok. Boşluğa düşmesi sevindirici oldu. Elektriğimiz gitti ama yetkililer çalışıyor" diye konuştu.