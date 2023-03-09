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Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 00:02
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Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü

Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü
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 (İHA) - Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Hatay'da 112 Acil Komuta Merkezi’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde deprem esnasında kendilerini dışarıya atmaya çalışan ekiplerin savruldukları anlar ile ambulansın beşik gibi sallanması yer aldı. Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

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