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Depremzede öğrencisiyle dalga geçti. Sanki atom bombası attılar. Sende hiç mi vicdan yok!

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, online derste depremzede öğrenciyi "Bırak ya sanki atom bombası attılar” diyerek dalga geçmesi tepki çekti. Üniversiteden konuyla ilgili açıklama geldi...

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:23
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Sanki atom bombası attılar diyerek depremzede öğrencisiyle dalga geçti

Depremzede öğrencisiyle dalga geçti. Sanki atom bombası attılar. Sende hiç mi vicdan yok!
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonucunda 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. On şehir büyük yıkıma uğradı. Üniversiteler, online eğitime geçirildi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİYİ FIRÇALADI

Adı açıklanmayan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, online canlı ders sırasında öğrencisini fırçaladı.

Öğretim görevlisi, öğrencisinin depremzede olduğunu bilmesine rağmen ısrarla röportaj istedi. Depremzede öğrenci "hocam röportaj yapacak kimse yok, şehir yok zaten" sözlerine "bırak ya sanki atom bombası attılar" şeklinde cevap verdi. Öğrenci, çaresiz bir şekilde "Hocam, kalacak yerimiz yok. Cezaevinde kalıyoruz" cevabını verince, öğretim üyesi bu defa adeta depremzede öğrenci ile dalga geçti ve şu ifadeleri kullandı: "Ne yaptın da cezaevine düştü?"

Sosyal medya kullanıcıları, öğretim görevlisine tepki gösterdi, Düzce Üniversitesi’nin soruşturma başlatmasını istedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Düzce Üniversitesi, olaya ilişkin basın açıklaması yaptı:

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