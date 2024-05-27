Hatay'da hafriyat kamyonu kazasında mucizevi sağ kurtuluş

Hatay'da Antakya - Altınözü yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kazada, 31 RS 882 plakalı Mercedes Benz marka hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, seyir halindeki bir otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyon, seyir halindeki 33 P 8862 plakalı Peugeut marka otomobilin üzerine devrilerek durabildi.

Olay anında, 33 P 8862 plakalı aracın içinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Aynı kazada, kamyon sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Toplamda 4 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.