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Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği Hatay’da, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı çadırlarda ve yıkımın olmadığı bölgelerdeki camilerde kılındı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 22:22
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Hatayda ilk teravih namazı kılındı

Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
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(İHA) 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin, 11 il içinde en büyük yıkımı yaptığı medeniyetler kenti Hatay’da, ramazanın ilk teravih namazı çadırlarda kılındı. Depremin yıkıcı etki yapmadığı çevre ilçelerde ise namaz için camiler tercih edildi. 

Deprem bölgesinde incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Narlıca Mahallesi’ndeki Hacı Cuma Kahraman Camii’nde teravih namazını kıldı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu da teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi. Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravihi kıldı. 

Mezarlık Kompleksi içine kurulan dev çadırda da vatandaşlar ve bölgede görev yapan memurlar ilk teravih namazını eda etti. Vatandaşlar ise ramazan ayına buruk girdiklerini belirterek, acıların çok taze olduğunu, eski günlere kısa zamanda dönmeyi diledi.

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