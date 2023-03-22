İftarda hangi besinleri tüketmeliyiz? Sahurda tok tutacak besinler neler?

Ramazan ayında belirli saatlerde kişi oruç tutarken aç kalacağından iftar ve sahurda dengeli beslenmesi gerek. Peki, iftarda hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte iftar ve sahursa tok tutacak besinler..

Ramazanda sağlıklı beslenmek için bazı yiyecekleri mutlaka iftar ve sahur listenize dahil etmeniz gerekir. Bu besinler vücut için gerekli olan protein, vitamin ve mineralleri içerdiği için Ramazana ayını daha sağlıklı geçirmenize yardımcı oluyor. Peki, iftarda hangi besinleri tüketmeliyiz? Sahurda tok tutacak besinler neler?

SAHUR VE İFTARDA TOK TUTACAK BESİNLER NELER?

1- YUMURTA

Kaliteli protein kaynağı olan yumurta içerdiği dengeli protein ve yağ sayesinde uzun süre tokluk hissetmenizi sağlayacaktır. Sahurda yumurta yiyerek iftara kadar olan sürede kendinizi tok hissedebilirsiniz.

2- TAM BUĞDAY EKMEĞİ

Tam buğday ekmeği de uzun süre yok kalmanıza yardımcı olan besinlerden biri. İçeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde kan şekerinizi dengede tutacak, uzun süre tokluk sağlayacak ve bağırsaklarınıza da iyi gelecektir.

3- SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri özellikle sahurda tüketilmelidir. Oruç sırasında sahurda tüketilen süt ürünleri, sindirilmeye devam edeceğinden dolayı kan şekeri düşüklüğünü engeller ve kas kayıplarınızın önüne geçer.

Yoğurt içerdiği sağlıklı bakterilerle bağırsaklarınızın korunmasını sağlayacak. Dengeli protein yağ ve karbonhidrat içeriğiyle uzun süre tokluk sağlayabilir

4- YAĞLI TOHUMLAR

Badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar faydalı tok tutucu özelliğe sahiplerdir. Omega-3 açısından zengin olan ceviz kalp sağlığınızda etkilidir.

Enerji ve besin ögesi değerleri açısından yüksek olan badem; karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini içerir. Kuruyemişlerin kalorisi yüksek olduğu için porsiyon kontrolü yapılarak tüketilmelidir.

5- MEYVELER

Lif içeriğinin iyi olmasından dolayı tok kalmanızı sağlarken içerdiği antioksidanlarla birçok hastalığa karşı da koruyucu etki gösterir. Gün içindeki meyve hakkınızın bir kısmını sahurda ve iftardan sonra ara öğünde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

6- AVOKADO

Yüksek lif oranı olması sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Vitaminler, folat, potasyum, magnezyum bulunan avokado ayrıca sağlıklı yağlar açısından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler: Vitaminler, demir ve kalsiyum açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan özelliğine sahip olduğu için ve kan şekerinizi dengeler.

7- KURU BAKLAGİLLER

Protein açısından zengin olan kuru baklagilleri, et ve et ürünlerinin yerine de tercih edilebilirsiniz. Lif oranları yüksek olduğu için sindirim problemlerine ve kabızlık yaşamanıza yardımcı olabilir.

8- YEŞİLLİKLER

Nane, dereotu, maydanoz gibi yeşillikler hem vücudun arındırıcı gücünü artırdığı için ayrıca nefes tazelediğinden dolayı Ramazan’da döneminde tercih edilmelidir.

9- HURMA

İftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan hurma, çeşitli vitamin ve minerale sahiptir.

Lif, yağ ve proteinler açısından zengindir. Hurmada sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt, fosfor ve klor da bulunmaktadır. Ramazan döneminde uzun süren açlık sonrası iftar saatinde de düşen kan şekerini dengelemek için doğru seçimlerdendir. Fakat tüketilen miktara dikkat edilmelidir.