Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının 27 sayfalık raporu ortaya çıktı! Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı inceledi

Kaynak: Sözcü TV
Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının 27 sayfalık raporu ortaya çıktı! Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı inceledi
Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili TİP Milletvekili Ahmet Şık, Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanı tarafından hazırlanan 27 sayfalık raporu açıkladı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Sözcü TV’de Aklın Yolu programına konuk oldu. Partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilen ardından adaylıktan çekilen Gökhan Zan ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ahmet Şık, ortaya çıkan 2 ses kaydıyla ilgili “Maalesef ses kayıtları gerçek ve otantik. Biz kuşkularımızdan dolayı adaylığını geri çekmiştik. Maalesef haklı çıktık. Bunun için çok üzgünüm keşke Gökhan Zan haklı çıksaydı. Keşke biz yanılıyor olsaydık, bütün samimiyetimle söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık, ses kayıtlarıyla ilgili hazırlanan 27 sayfalık raporu canlı yayından şöyle anlattı:

“BİZİM DERDİMİZ GERÇEĞE ULAŞMAK”

Bizim amacımız savcı yerine kendimizi koyup biri suçlamak ya da mahkeme yerine koyup birini suçlu ilan etmek değil. Benim gazetecilikteki de siyasetteki de duruşum budur, partimizin de duruşu budur. Bizim derdimiz gerçeğe ulaşmak.

“ANORMALLİK YOK”

Elimizde 2 kayıt var. Biri rüşvet pazarlığı yapılan, diğeri de tehdit ve hakaret videosu… Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Uzmanından rapor istedik. 27 sayfalık rapor geldi bize…Raporun sonuç bölümünden okuyorum hemen, ‘video detaylı incelendiğinde videonun başından sonuna kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu, herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında herhangi bir yapay veya frekansında değişiklik olmadığı, beklenmedik dalgalanmalar olmadığı tespit edilmiştir. Arka plan seslerin de tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, ses kayıtlarında doğal olmayan vurgular bulunmadığı görülmüştür.’

“SES KAYITLARI MAALESEF GERÇEK”

Yani diyor ki ses kayıtları gerçek ve otantik. Biz kuşkularımızdan dolayı adaylığını geri çekmiştik. Maalesef haklı çıktık. Bunun için çok üzgünüm keşke Gökhan Zan haklı çıksaydı. Keşke biz yanılıyor olsaydık, bütün samimiyetimle söylüyorum.

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