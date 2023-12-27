Hatay'da polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu ele geçirdi

Kaynak: İHA
Hatay'da polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu ele geçirdi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi;

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde baskın yapılan bir ikamete deprem çadırı ve ahşap barakaya saklanmış 21 parça halinde toplam 40 kilo skunk, 1 adet hassas terazi, 32 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adreste bulunan N.Y.K., M.H.B. ve S.B. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar cezaevine gönderildi.

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