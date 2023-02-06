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Volkan Demirel isyan etti: Yardıma muhtaç insanlar var. Neredesiniz ekipler

Canlı yayında ağlayarak yardım isteyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den bir paylaşım daha geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:22
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Hatay'da Volkan Demirel yardım için haykırdı

Volkan Demirel isyan etti: Yardıma muhtaç insanlar var. Neredesiniz ekipler
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Volkan Demirel paylaşımında "Yardıma muhtaç insanlar var. Neredesiniz ekipler..." ifadelerini kullandı.

Bugün sabah 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan bir deprem meydana geldi.
Depremden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay'ın teknik direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın sırasında gözyaşları içinde bölgeye yardım istedi.

"BURADA HERKES CAN ÇEKİŞİYOR"

Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel: 
'Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Yardıma muhtaç insanlar var. Allah rızası için yardım edin.'

Volkan Demirel canlı yayın öncesi bir de hikaye paylaşmış ve yardım isteğini yenilemişti.

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