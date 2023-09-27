Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Hatay’da enkazların kaldırılmasıyla geriye boş arsalar kaldı. Kâr hırsıyla hareket edenler ve iktidar hırsıyla buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu, binlercesinin ise geçmişini ve geleceğini yok etti.

Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu

İHA’nın dün Hatay’ın Emek ve Cebrail Mahallesi’nden geçtiği fotoğraflar, sorumsuzluğun, kâr hırsının nelere yol açtığını bir kez daha gösterdi. Maraş depremiyle yıkılan Hatay’da depremde yıkılan ya da hasar alan binaların enkazının kaldırılmasıyla geriye bomboş arsalar kaldı. Apartmanların yükseldiği, çocukların oynadığı, gençlerin şakalaştığı Cumhuriyet Caddesi’ne çıkan sokakların geride izi bile yok.

hataygorsel.jpgBİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birgün’den Deniz Güngör’ün haberine göre, Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı BirGün’e yaptığı açıklamada deprem öncesi 10 ile 15 bin kişinin mahallede yaşadığını söyledi. Bugün onlardan sadece 5’i yabancı uyruklu 20 ailenin kaldığını aktaran Sarı, şunları söyledi: “3 yıl önce muhtar seçildim. Göreve geldiğimde 5 bin 337 seçmen vardı. Mahallemizden Suriye’den gelenler de yaşıyordu. Kayıtsız da çok olduğu için kaç kişinin yaşadığını bilmiyorum. Ama 1.500’e yakın can kaybı oldu mahallemizde. Büyük bölümü çadır kent ve konteynerde ya da göç etti.’’

“SOKAKLARI TANIMA İMKANIMIZ YOK”

Muhtar Sarı, yeni yapılmış çok katlı binaların yıkıldığını belirterek “En büyük sorunun eksik mühendislik olduğunu söylediler. Şu an sağlam raporu verilen 443 binamız var. Sokakları tanıma imkanımız yok. Yüzde 75’i kaldırıldı enkazın. Bazı binaların enkazı kaldırılmadığı için yeni bina inşası da yapılamıyor’’ dedi. Kendi oturduğu konutun da yıkıldığını aktaran Celal Sarı, “Şimdi ailemle muhtarlığın hemen yanında bir konteynerde yaşıyorum. Bölgede su ihtiyacımız halen devam ediyor. Yeni binaların bir an önce yapılması bekleniyor’’ diye özetledi durumu. Emek Mahallesi’nin eski muhtarı Mehmet Canbaz’ın da eşi olan Nebile Canbaz, 1979’dan 2021’e dek Emek Mahallesi’nde yaşamış. Dört çocuğu orada dünyaya gelen Canbaz, “Depremden iki yıl önce çıkmıştık. Kendi evimizi kiraya verdik Suriyeli bir aileye. Neyse onlar sağ salim kurtuldu. Ama mahallemizden geriye bir şey kalmadı. Şimdi Serinyol’daki yaşıyoruz kirada. Mahalleyi gidip görmek istemiyorum. Çünkü içim dayanmıyor. Geçmişimizi ait her şey silinip gitti’’ dedi.

İlgili Haberler
Hatay'daki enkaz %72 kaldırıldı. Sevgili Hatay, senin suçun değil o çürük binalara izin verenleri, imar affı getirenleri unutma emi
Hatay'da kontrolsüz yıkım ölüm getirdi: Hasarlı bina operatörün üstüne düştü
Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
Depremin vurduğu Hatay'da yeni tehlike. Gökten yağıyor
Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi