Antakya'nın Saray Caddesi’nden yürek sızlatan görüntüler

Sosyal medya kullanıcıları Türkiye'yi derinden etkileyen ve 11 ili beraberinde etkileyen depremlerle ilgisi önce ve sonra temalı fotoğraflar ve videolar yayınlıyor.

Bu görüntüler binlerce beğeni alırken görüntüleri izleyenlerin adeta yürekleri sızlıyor.

Yine sosyal medyada yayınlanan bir videoda Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Saray Caddesi'nden. Videonun depremden tam 5 saat önce çekildiği belirtiliyor. İnsanların enkazın altında kalmadığı, rutin hayatına devam ettiği, mutlu anları kameralara yansırken; depremden sonrasına ait görüntülerde metrelerce enkaz yığını görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan başka bir videoda ise yine aynı caddede yer alan öncesi, sonrası görüntüler yer aldı. Videoyu çeken Alper Şener, depremin sonrasında "o görüntüleri çekerken ağlaya ağlaya çektim" ifadelerini kullandı.

Her iki videoda da Şener, aynı istikamete doğru ilerledi, aynı yolu adımladı. İki görüntü arasındaki inanılmaz fark görenleri kahretti. Şener bile çekerken gözyaşlarını tutamadı. Şener "Antakya aşığı bir insanım. Bu halde görünce çok üzüldüm, çok duygulandım. Ki zaten sevdiklerimizi kaybettik, onların acısı yetmiyormuş gibi bir de Antakya'yı bu halde görünce inanılmaz kötü oldum." dedi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

(İkinci videoyu çeken Alper Şener)