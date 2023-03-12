Deprem dağı ikiye ayırdı

İHA'nın haberine göre, 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından Çardak mahallesi Berit dağındaki fay kırığı böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak mahallesindeki Berit dağındaki görüntü ürküttü.

DEPREMİN YIKICI ETKİSİ BİR KERE DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Afşin belediyesinin deprem sonrası bölgede yaptığı drone çekimlerinde Berit dağını neredeyse ikiye ayıran fay kırıkları depremin yıkıcı etkisini bir kere daha gösterdi.

Kilometrelerce uzanan ve dağı neredeyse ikiye ayıran fay kırığının yaşandığı Çardak mahallesinde 86 kişi hayatını kaybetti.