Volkan Demirel ve Hatayspor kafilesi İstanbul'a geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Atakaş Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım." ifadelerini kullandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Yaşanan gelişmelerin üzerine dün teknik direktör Volkan Demirel, takımı Hatayspor tesislerinde bir araya topladı. Güney ekibinin, takım halinde Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerine yerleşeceği ileri sürüldü.