Volkan Demirel Galatasaray’ın teklifini kabul etti

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 10 ilden biri olan Hatay'da Volkan Demirel'in gösterdiği çaba, herkes tarafından takdir edildi.

Bu gelişme sonrası Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullanarak Volkan Demirel'e bir davette bulundu.

VOLKAN DEMİREL GS TV'NİN DAVETİNİ KABUL ETTİ

Volkan Demirel, GS TV'nin davetini kabul etti ve yardım amaçlı imzalı forma kampanyasına öncülük edip yayında forma satışı yapacak.