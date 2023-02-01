1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: İstediklerim beklediğimiz gibi olmadı

Volkan Demirel: İstediklerim beklediğimiz gibi olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 4-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 20:48
Takip Et

Hatayspor'da Volkan Demirel'den Gaziantep yenilgisi sonrası açıklamalar

Volkan Demirel: İstediklerim beklediğimiz gibi olmadı
+
Aa
-

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'yi oynadığı oyun ve aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Volkan Demirel, şöyle konuştu:

"Golü bularak avantajlı tarafa da geçtik ama sonrasında yediğimiz gol ve maçın içerisinde yaşananlar maçın bu noktaya gelmesine sebep oldu. Bunun bir çok sebebi var.

Sahaya çıkan oyuncu grubumuz, sonrasındaki değişiklikler ve saha içerisindeki istediklerim beklediğimiz gibi olmadı.

Aslında söylenecek ve konuşulacak bazı şeyler olabilir. Ama tabii ki ben mağlubiyetten sonra burada çıkıp bahane üretmek istemiyorum.

Yenildik, Gaziantep'i ve Erdal hocayı tebrik ediyorum. Fazla söylenecek bir şey yok."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
4
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
7
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.