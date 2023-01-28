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Volkan Demirel: Trabzonspor galibiyeti 5 maça bedel

Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan demirel maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:38
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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den flaş açıklama

Volkan Demirel: Trabzonspor galibiyeti 5 maça bedel
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Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, 5 maç sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"5 MAÇIN TELAFİSİ OLMUŞTUR"

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı kendileri gibi Hataylıların da mutlu olmasını temenni ederek, "Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bütün Hatay bizim gibi mutludur ve herkes huzurludur. Ligde 5 maçtır galip gelememiştik ama bugünkü galibiyet eminim ki o 5 maçın telafisi olmuştur. O yüzden biz çok mutluyuz." dedi.

"BUGÜNKÜ ORTAM BİZE MÜSAİTTİ"

Demirel, taktik gereği ilk yarıda oyunu biraz daha tuttuklarını ve rakiplerine golden başka pozisyon vermediklerini dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında yedikleri gol nedeniyle demoralize olduklarını vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:

"Hedefimiz ilk yarıyı gol yemeden bitirip ikinci yarı hatta 3-4 tane değişiklik yapmayı planlıyordum ama mağlup olunca Ruben ve Ayoub'u attım. 

Ruben'in hafta içi rahatsızlığı vardı. 2-3 gün biz de antrenmanlara katılamadı. Ayoub'un biliyorsunuz belki az çok transfer gündeminde bir görüşmeleri var. Onun da kafası tam hazır olmadığından ikisine de 'sizi ikinci yarı kullanacağım bugünkü plan böyle' dedim. Onlar da sağ olsun oyuna girer girmez katkı sağladılar. 

Yani tutmasa bu plan 'Volkan şöyle olurdu' Tutunca o plan 'Volkan iyi hoca' oluyor ama bence futbol günün şartlarıyla güzel, ortamıyla güzel. Bugünkü ortam bize müsaitti, biz kazandık. 

Biz Trabzon'un kalitesini, başlarındaki hocanın iyi bir hoca olduğunu, geçen senenin şampiyonu olduğundan hepsini biliyoruz ama bizim şu an kazanmamız gerektiği onda durumundan daha önemliydi."

 

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