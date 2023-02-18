Son dakikaya kadar umutlu bekleyiş. Hataysporlu Atsu'nun yakınları enkaz başında

Depremlerde yıkılan, 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla bekliyor.

Her gün sabah erken saatlerde enkaz alanına gelerek çalışmaları takip eden Atsu'nun yakınları, arama kurtarma çalışmasından gelecek mutlu haber için dua ediyor.

Enkaz çevresinde ateş yakarak ısınmaya çalışan Atsu'nun yakınları, görevlilere sorular sorarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.





