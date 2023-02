Hataysporlu Louis dehşet anlarını saniye saniye anlattı: Büyük bir BOOM sesi patladı

Hatayspor’un oyuncusu Dylan Saint-Louis depremde yaşadığı korku dolu anları Fransız basınına anlattı.

So Foot’a konuşan Kongolu futbolcunun röportajından satır başları:

KÖPEKLERİM ULUMAYA BAŞLADI

* Pazar öğleden sonra Kasımpaşa'ya karşı oynadık. Evdeydim. Az önce oğlumla Fransa'da olan eşimle telefonda uzun süre konuşmuştuk. Neyse ki bu arada… Türkiye'de daha iki saat var ve ertesi gün izinli olduğumuz için telefonu kapatınca hemen uyuyamadım. Sonra köpeklerin alışılmadık bir şekilde dışarıda uluduğunu duydum. Odamdaydım, yatağımda uzanıyordum ve büyük bir BOOM sesi patladı. Hemen deprem olduğunu anladım. Her şey hareket etmeye başladı, ev dans etmeye başladı, duvarlar çatladı, yatağımdan fırladım.

YIKILAN BİNALARIN SESİNİ DUYDUM

* İlk sarsıntı 45 saniye sürdü. Dışarı çıkmam gerektiğini, evimin tavanından ezilme riskini aldığımı anladım. Giyindim ve arabama sığındım. Artık herhangi bir ağ yoktu, yıkılan binaların sesini duyabiliyordum.

TAKIM ARDADAŞIM BENİ ALMAYA GELDİ

* Yağmur yağıyordu, hava soğuktu, bağıran insanlar vardı. Şok oldum, şaşkına döndüm. Sonra iki takım arkadaşım Rayane Aabid ve Mehdi Boudjemaa beni almaya geldi.

SADECE ATSU VE SPORTİF DİREKTÖR YOKTU

* Kulüp, eğitim merkezimize katılmamızı istemek için WhatsApp'ta mesajlar göndermişti. Yol boyunca keşke hiç görmeseydik dediğimiz şeyler gördük. Enkaz altında akrabalarını arayan şaşkın insanlar, diri mi ölü mü olduğu bilinmeyen çocuklarını enkazdan çıkaran anne babalar. Yıkılan binalar, ağır hasar görmüş yollar ve tozla sanki savaş çıkmış gibiydi. Antrenman merkezine vardığımızda, oyuncuları yalnız veya aileleriyle gördük. Ama hepsi orada değildi. Bazıları geldi ama önceki gün gol atan Ganalı Christian Atsu ve sportif direktör yoktu.

SÖYLENTİ YAYILMIŞTI

* Bir noktada, onu hastanede gördüğüne inanan biri tarafından gönderilen bir mesajla Christian'ın bulunduğuna inanılıyordu. Ama sonunda, o değildi ve bu arada söylenti yayılmıştı. Ganalı federasyon bile onun güvende olduğuna inanmıştı.

ÇOCUK MAMASI İÇİN EVE GERİ DÖNDÜM

* Halihazırda epeyce artçı sarsıntı oldu. Gerçekten ürkütücü. Kendi kendine şöyle diyorsun: 'Kahretsin, yeniden başlıyor!' Gece zaten uyumak zorken bir sarsıntı oluyor, herkes dışarı çıkıyor, panik oluyor... Bu iki gün boyunca oyuncuların eşlerini ve çocuklarını koyarak antrenman merkezimizde kendimizi organize etmeye özen gösterdik. ve personel daha güvenli görünen bir yerde. Ben, mama, çocuk sütü, bebek bezi almak için eve geri döndüm. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. İlk birkaç gün, insanların oldukça kendi başlarına oldukları izlenimine kapıldım. Hava soğuktu, sokakta ateşin etrafında ısınan insanlar vardı. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'in hamlesiyle Türkiye'den ayrılan diğer yabancı futbolcular gibi ben de facianın ardından çarşamba günü Fransa'ya dönebildim. Karımı ve oğlumu buldum, iyi hissettiriyor. Paris bölgesindeyim, ailemle birlikte, biraz başka şeyler düşünmeye çalışıyorum. Her şeyden önce orada bulunan insanları, kulüp çalışanlarını, tüm hayatlarını Türkiye'nin bu bölgesinde geçirmiş ve her şeyini kaybetmiş insanları düşünüyorum. Duyduğumuza göre enkaz altında hâlâ çok sayıda insan var. Mucizelerin var olduğunu biliyoruz ama depremden yaklaşık iki hafta sonra gerçekçi olmalıyız, hayatta kalanları bulmanın zor olacağını biliyoruz.

KORKUNÇ ŞEYLER GÖRDÜM

* Önce kulüp çalışanlarına, tercümanlarına, aileleriyle gelen futbolcuların çocuklarına bakan dadılarına para verdik. Bunun için bir hesap oluşturuldu. Kulüp oyuncuları bu işçilere yardımcı olmak için ek bir hesap açtı. Korkunç şeyler gördüm. Ailemi korkutmak istemiyorum, o yüzden iyiyim diyorum. Her şeyden önce, orada, Türkiye'de ve Suriye'de acı çeken ve yardıma muhtaç milyonlarca insan olduğu gerçeğinde ısrar etmeliyiz. En önemlisi bu. Hayatta kaldım, yani sorun değil. Ancak en çok etkilenen şehirlerde insanlar sevdiklerini, evlerini, her şeylerini kaybetti. Düşünmemiz ve yardım etmemiz gereken onlar.

TEKRAR OYNAMAK İSTİYORUM

* Herkes durumu kendince yaşayacak. Bazılarının çok fazla konuşmaya ihtiyacı olacak, bazılarının değil. Ben, bana tanıdık gelen günlük bir hayat bulmak için hızla tekrar oynamak istiyorum. Başka bir şey düşünmeme yardım eder.

TÜRKİYE’YE DÖNMEM

* Hatayspor ile olan sözleşmem 30 Haziran'da bitiyordu, bu yüzden geri dönmeyeceğim. İki kulüple sözleşmesi olan ve şampiyonaya devam etmeyecek olan oyuncuların her yerde kiralık alınabileceğini biliyorum. Türkiye'ye döner miyim? Bugün cevabım hayır. Yaşadıklarım ve gördüklerim düşündürüyor. Cazip teklifler alabiliriz ama hayat karşısında hiçbir değeri yoktur. Bazı yabancı oyuncularla görüştüm. Onlar için Türkiye bitti, artık mümkün değil.



