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Enkaz altındaki Atsu ve Taner Savut’ta heyecanlandıran gelişme

Hatay’da, depremde yıkılan Rönesans Rezidansın altında kalan ve kendilerine günlerdir ulaşılamayan Christian Atsu ve Taner Savut hakkında umutlandıran gelişmeler yaşandı. Bulundukları bölgeden ses ve ısı alındı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:19
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Atsu ve Taner Savut hakkında umutlandıran gelişme

Enkaz altındaki Atsu ve Taner Savut’ta heyecanlandıran gelişme
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Hataysporlu fubolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un da içerisinde bulunduğu Rönesans Rezidans’ta arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor. Kendilerinden henüz haber alınamamışken dün akşam herkesi umutlandıran bir gelişme yaşandı.

SES VE ISI ALINDI

Önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda enkaz altında kalan futbolcu Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınabilmiş değil.

Deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.

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