Enkaz altındaki Atsu ve Taner Savut’ta heyecanlandıran gelişme

Hataysporlu fubolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un da içerisinde bulunduğu Rönesans Rezidans’ta arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor. Kendilerinden henüz haber alınamamışken dün akşam herkesi umutlandıran bir gelişme yaşandı.

SES VE ISI ALINDI

Önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda enkaz altında kalan futbolcu Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınabilmiş değil.

Deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.