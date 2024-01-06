Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu. Milan'dan flaş Krunic açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu. Milan'dan flaş Krunic açıklaması
Yaz transfer sezonundan bu yana Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rade Krunic konusunda Milan Teknik Direktörü Pioli çarpıcı sözler sarf etti.

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'i, Milan'ın yüksek bonservis bedeli talep etmesi ve teknik direktör Stefano Pioli'nin izin vermemesi nedeniyle alamamıştı.
Aradan geçen sürede Bosnalı orta saha oyuncusu Pioli'nin gözünden düştü. Fazla forma şansı bulamayan Rade Krunic için Fenerbahçe ikinci kez harekete geçti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, İtalyan ekibiyle pazarlık masasına oturdu. Görüşmeler olumlu devam ederken Milan cephesinden flaş bir açıklama geldi.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, "Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi. Kendi isteğiyle kadrodan çıkarılmadı, yeterli performans sergileyemediği için bu şekilde tercih yaptım. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonun parçası olmaktan çıktı" diye konuştu.
2025 yılına kadar Milan ile sözleşmesi bulunan Rade Krunic, bu sezon 14 resmi maçta 901 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki Bosnalı skor katkısı sağlayamadı.

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