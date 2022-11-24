Hatice Aslan'dan toplu taşıma itirafı

'Ferhunda Hanımlar', 'En Son Babalar Duyar', 'Lale Devri', 'Kuzgun' ve 'Zümrüdüanka' gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Hatice Aslan, Empati adlı programa konuk oldu ve samimi açıklamalar yaptı.

Toplu taşıma araçlarını kullandığını ifade eden Hatice Aslan, "Metrobüse ve metroya biniyorum. Herkesle merhabalaşıyorum. Şöhret, hayatımı çok kolaylaştırıyor. Direkt konuya giriyorlar. Sokakta yürürken sanki evimde yürüyormuş hissi var. İlginç oluyor. Çok güzel bir duygu yaşıyorum" dedi.