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Metrobüste kavga eden erkekleri kadınlar ayırdı

Metrobüs'te iki yolcu arasında koltuk verme tartışmasında kavga çıktı. Çıkan kavgayı kadın yolcular ayırırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.   

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 17:21
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İstanbul'da metrobüste iki erkek yolcu arasında yaşanan kavgayı kadınlar ayırdı

Metrobüste kavga eden erkekleri kadınlar ayırdı
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İstanbul'da Beylikdüzü - Avcılar istikametindeki bir metrobüsün içerisinde iki yolcu birbirine girdi. Geçtiğimiz eylül ayında yaşanan olayın videosu sosyal medyada yeniden gündem olurken çok sayıda paylaşım aldı.

BOŞ KOLTUK KAVGASI İDDİASI

İddiaya göre, boş olan koltuğa oturmaya çalışan iki şahıs, tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflardan biri diğerinin saçını tutarak çektiğini görürken metrobüsteki kadın yolcuların da araya girdiği kavga güçlükle yatıştırıldı. 

Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga metrobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA) 

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