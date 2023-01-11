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AFAD'dan 'aşırı yağış' açıklaması

AFAD, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı bir kez daha uyardı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:03
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Hava koşullarına karşı tedbirli olunmasını önemle hatırlatıyoruz

AFAD'dan 'aşırı yağış' açıklaması
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "aşırı yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale çalışmalarımız devam ediyor" dendi.

ANTALYA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ, EVLERİN ÇATISI UÇTU

Antalya Konyaaltı'nda; ağaç devrilmesi, baraka uçması ve 3 evin çatısının uçtuğu ihbarı üzerine ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı.

MANİSA'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU

Manisa Şehzadeler'de üç katlı bir binanın çatısının uçması sonucu bölgeye Afet Hasar Tespit Grubu yönlendirildi. 

TEDBİRLİ OLUNMASINI ÖNEMLE HATILATIYORUZ

An itibarıyla kayıp ya da yaralı ihbarı olmamakla birlikte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz.

Bölgedeki aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ETKİSİ İLE YOLA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

Muğla Marmaris’te de 11 kilometre mesafedeki Muğla-Marmaris karayolunda bazı noktalarda yağışların etkisi ile yola kaya parçaları düştü.

Kaya parçalarını trafiğin güvenli şekilde devam etmesi için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaldırılıyor. Yolda önlem alan trafik ekipleri, diğer birimler ile koordineli şekilde çalışarak yol güvenliğini sağlıyor.

Karayolları ekipleri yola düşen büyük kaya parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtılar. (DHA)

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