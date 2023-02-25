﻿Malatya'da havaalanı inşaatında göçük

Malatya'dan depremin ardından bir üzücü haber daha geldi. Akçadağ ilçesinde bulunan Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında işçilerin boru döşediği sırada toprak kayması yaşandı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI
Malatya ve Elazığ İtfaiyelerinin yanı sıra 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İşçilerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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