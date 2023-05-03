Havacıva bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çağımızda ölümcül hastalıkların başında gelen kalp rahatsızlıklarına iyi gelen havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur.

Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

HAVACIVA BİTKİSİ NEDİR?

Hodangiller familyasından; Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Çiçekleri mavidir. Köklerinin iç tarafı sarı, öz kısmı ise kırmızımtırak renktedir. Kökünden boya elde edilir.

HAVACIVA OTU NASIL KULLANILIR?

Havacıva otu genellikle doğal renklendirici madde olarak kullanılmaktadır. Havacıva otu kökü şaraplara, alkollü tentürlere ve bitkisel yağlara renk vermeye yardımcı olmaktadır.

Sağlık faydalarından yararlanabilmek için kökü ve çiçeklerinin karışımı ile hazırlanmış çayı tüketilebilmektedir. Ayrıca çay tüketimi dışında, yağların içine katılarak ya da doğrudan havacıva otu yağı tüketilerek bitkinin faydalarından yararlanılabilmektedir.