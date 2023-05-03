Havacıva bitkisi kilo vermeye yardımcı oluyor

İnsanları korkulu rüyası olan kilo vermeye yardımcı olan havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Havacıva bitkisi kilo vermeye yardımcı oluyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İnsanları korkulu rüyası olan kilo vermeye yardımcı olan havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

FAZLA KİLO VEYA OBEZİTE NEDİR?

Fazla kilo ve obezite, anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Sağlık açısından ciddi problemlere yol açabilir. Vücut kütle indeksi (VKİ), yetişkinlerde kilolu ve obeziteyi sınıflandırmak için sıklıkla kullanılan basit bir ağırlık-boy oranı dizesidir. Kilogram cinsinden kişinin ağırlığı metre cinsinden boyuna bölünen (kg / m2) olarak tanımlanır.

HAVACIVA BİTKİSİ NEDİR?

Hodangiller familyasından; Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Çiçekleri mavidir. Köklerinin iç tarafı sarı, öz kısmı ise kırmızımtırak renktedir. Kökünden boya elde edilir.

HAVACIVA OTU NASIL KULLANILIR?

Havacıva otu genellikle doğal renklendirici madde olarak kullanılmaktadır. Havacıva otu kökü şaraplara, alkollü tentürlere ve bitkisel yağlara renk vermeye yardımcı olmaktadır.

Sağlık faydalarından yararlanabilmek için kökü ve çiçeklerinin karışımı ile hazırlanmış çayı tüketilebilmektedir. Ayrıca çay tüketimi dışında, yağların içine katılarak ya da doğrudan havacıva otu yağı tüketilerek bitkinin faydalarından yararlanılabilmektedir.

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