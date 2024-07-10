Havalar ısında klima kavgaları başladı

Yalova'da şok edici bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir minibüs şoförü, sıcak havada klimayı açmasını isteyen bir yolcuyu darp etti. Olay, minibüste bulunan diğer yolcuların tepkisine ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olay, Yalova'nın merkezinde, yoğun bir saat diliminde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, minibüs yolcusu, şoföre sıcak havada klimayı açması için talepte bulundu. Şoför, bu talebi reddedince tartışma çıktı ve ardından minibüs şoförü, yolcuyu darp etti.