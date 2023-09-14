Havalimanında iki güvenlik personeli hırsızlık yaparken kameraya yakalandı

Amerika'nın Miami Uluslararası Havalimanı'nda X-Ray cihazında çantalar geçirilirken, arama bahanesiyle hırsızlık yapan iki güvenlik görevlisi kameraya yakalandı.



AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Miami Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan iki güvenlik personeli, yolcuların valizlerini X-Ray cihazına gönderdikleri sırada valizlerden çeşitli malzemeler çaldıkları görüldü. Yolcuların şikayeti üzerine kameraları inceleyen yetkililer, iki personelin yaptığı hırsızlığı belirledi.



Bir yolcunun 600 Dolar nakit parasının çalındığı görülürken, bazı değerli eşyaların da çabuk el hareketleriyle çalılndığı açıklandı.



Tutuklanan iki güvenlik personelinin yolcuların maddi kayıplarını karşılamaları ve kamu hizmeti yapmaları yönünden karar alınması istendi.İkilinin yargılaması sürüyor.