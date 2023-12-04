Havalimanını su bastı uçuşlar durdu. Uçaklar gemi gibi yüzecekti

Hindistan'ta havalimanını aşırı yağış nedeniyle su basınca, uçuş trafiği altüst oldu. Sel suları uçakların tekerleklerine kadar yükseldi. İşte o anlarda çekilen görüntü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Havalimanını su bastı uçuşlar durdu. Uçaklar gemi gibi yüzecekti

Hindistan'ın Chennai şehrinde bulunan havalimanı aşırı yağış nedeniyle sel sularının altında kaldı. Hava koşulları, pistteki su birikintilerinin yanı sıra Adyar nehrinin taşması nedeniyle oluşan su baskınları sebebiyle uçuş operasyonlarına ara verilmesine yol açtı. Yolcular havalimanında mahsur kaldı

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Pistte oluşan su birikintileri, uçakların güvenli iniş-kalkış yapmasını engelledi. Sel baskını nedeniyle yolcular terminalde mahsur kaldı

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AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Chennai Havalimanı yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Adyar nehrindeki su seviyesi yükseliyor ve bu durum havaalanını olumsuz etkiliyor. Su buradan akamıyor ve havaalanındaki su birikintileri nedeniyle uçuş faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Yolcularımıza kısa süre içinde yiyecek ve içecek sağlayacağız. Gece operasyonlarına ilişkin kararı ilerleyen saatlerde alacağız." ifadelerini kullandı.

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Yaşanan olaylar, Michaung'un kritik altyapı üzerindeki etkilerini ve olumsuz hava koşullarıyla başa çıkarken proaktif önlemlerin önemini vurguluyor. Yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarını değerlendirerek gece operasyonlarına devam edip etmeme konusunda bir karar alacak. Bu süreçte yolcu güvenliği ve operasyonel sürekliliğin sağlanması ön planda tutulacak.

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