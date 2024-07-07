Hayallerimizi çalan 3 adam: Montella, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Turnuva başlamadan önce ilk hedef gruptan çıkmaktı. Gürcistan galibiyetiyle havalara uçtuk, Portekiz yenilgisiyle sendeledik. Çekya zaferinin ardından hepimiz hedef büyüttük. Artık son 16 turundaydık çünkü. Bu dakikadan sonra bizim zamanımız başlamıştı. Elemeli maçlarda bambaşka bir performans sergiliyordu "Bizim Çocuklar."

Avusturya engelini de geçince hayaller kurmaya başladık. Ne de olsa Almanya'nın da elenmesiyle ev sahibi konumuna geçmiştik!

Binlerce Türk tek yürek olduk, Hollanda karşısına çıktık. Öyle de güzel gidiyordu ki maç ilk yarıyı önde tamamlamıştık.

Ancak ah o ikinci yarı yok mu...

Takımın baskı yediğini herkes gördü bir tek bizim İtalyan görmedi. Hollanda 3 taze kuvvetle mücadele ederken, Montella 2-1 geriye düştükten sonra oyuna müdahale etti.

76'da geriye düşmüşsün, bize gol lazım Cenk Tosun 82'de aklına geliyor! Semih Kılıçsoy ise 89'da! Pes doğrusu...

Resmen elimizdeki maçı verdik.

"Bizim Çocuklar" çeyrek finale kadar getirdi, Montella bir çuval inciri berbat etti!

Gelelim TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye... Milli Takım'ın galibiyetlerinde sevinç gösterileri yaparken aklının bir köşesinde hep yeniden adaylık olduğu çok açıktı. Zaferlerden sonra kanal kanal gezip kendini hatırlatması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajlar göndermesi hep bu yüzdendi. Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığını Alman gazetesi Bild biliyordu, onun haberi yoktu. Bild'i yalanlamaya yönelik harcanan çaba keşke savunmada kullanılsaydı. Ertesi gün gerçekler ortaya çıkınca klasik açıklamalar yaptı. Dert yandı sadece! İyi de o koltuk şikayet etme yeri değil ki!

Son söz de Hamit Altıntop'a...

Turnuva öncesi verdiği röportajda, "Benim Türk futboluna Türk Futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. O konuda mütevazı olamayacağım" sözüyle büyük antipati kazandı. Türk futbolunun ihtiyacı olduğu anda ise kayıplara karıştı!

Merih Demiral'ın ceza alması ile ilgili kendisinden tek bir söz duydunuz mu? Çok iyi derecede Almanca biliyor. Herhangi bir Alman kanalına çıkıp yapılan haksızlığa isyan etti mi?

Koca bir HAYIR.

İşte bu nedenle teşekkür edilmesi gereken sadece A Milli Takım futbolcuları. Emeklerine, yüreklerine sağlık.

Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'ya ise koca bir SIFIR.