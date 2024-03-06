Hem sapını süpürge ediyor hem hastalık tedavi ediyor

Erhan Songür
Hem sapını süpürge ediyor hem hastalık tedavi ediyor
Funda bitkisi neler için faydalıdır? İşte ayrıntılı yanıtları...

Funda bitkisi ya da süpürge otu, hem sağlık hem de ticaret alanında değerli bir bitki. Yaprakları ve çiçekleri çay olarak tüketilirken, sapları süpürge ve sepet yapımında kullanılır. Funda bitkisinin çayı, birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde etkilidir.

İŞTE FUNDA BİTKİSİNİN FAYDALARI

Kanı temizler ve kan dolaşımını düzenler. Funda yaprağı, kekik, ısırgan, zeytin yaprağı ile birlikte kaynatılarak bal ile tatlandırılıp içilir.

Zayıflamaya yardımcı olur. Funda yaprağı, çam yaprağı ile birlikte kaynatılarak bal ile tatlandırılıp içilirse, vücuttaki fazla yağlardan kurtulmaya yardımcı olur.

Romatizmal ağrıları azaltır. Funda yaprağı kaynatılarak bal ile tatlandırılıp içilirse, eklem ve kas ağrılarını hafifletir.

Böbrek iltihabını önler ve tedavi eder. Funda, ayrık kökü ile birlikte kaynatılarak bal ile tatlandırılıp içilirse, böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar ve böbrek enfeksiyonlarını giderir.

Anne sütünü artırır. Funda, lahana, mürver ile birlikte kaynatılarak içilirse, emziren annelerin süt miktarını ve kalitesini artırır.

İshali durdurur. Funda kaynatılarak bal ile tatlandırılıp soğuk olarak içilirse, bağırsak hareketlerini düzenler ve ishali keser.

Ağrı kesici etkisi vardır. Funda kaynatılarak bal ile tatlandırılıp soğuk olarak içilirse, baş ağrısı, diş ağrısı, adet ağrısı gibi ağrıları azaltır.

Yatak ıslatmayı önler. Funda çiçeği, civan perçemi ile birlikte kaynatılarak içilirse, idrar yollarını güçlendirir ve yatak ıslatma sorununu çözer.

Kasları güçlendirir. Funda banyosu yapmak, kasları gevşetir ve kuvvetlendirir.

Funda bitkisini aşırı kullanmak mide bulantısına neden olabilir. Bu durumda nane çayı içmek faydalı olabilir.

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