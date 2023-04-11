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Şenol Güneş'in rekoru kırıldı

Vanspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, file bekçisi Şenol Güneş'e ait rekoru kırdı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:37
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Haydar Yılmaz tarihe geçti

Şenol Güneş'in rekoru kırıldı
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Vanspor kalecisi 39 yaşındaki Haydar Yılmaz, kalesini bin 113 dakika boyunca gole kapattı.

Haydar Yılmaz böylece şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Şenol Güneş'in rekorunu kırdı.

Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle 12 maç kalesinde gol görmemişti.

Kalesini tam 1113 dakika gole kapatarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi olan Yılmaz, daha önce Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig’de mücadele etmişti.

Elde ettiği başarıda takım arkadaşlarının ve teknik heyetin payının büyük olduğunu vurgulayan deneyimli kaleci, şöyle konuştu:

"12 maçta gol yememek büyük bir başarı. Türkiye liglerinde, özellikle ikinci ligde çok önemli. Böyle bir olayla ön plana çıktığım için gururluyum. Takım arkadaşlarıma da bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Kaleci hocam da bu performansımda büyük bir pay sahibi. Onun da emeğine sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaparak, güzel antrenmanlar hazırlayarak beni destekliyor. Diğer kaleci kardeşlerimin de yardımları var. Beni destekliyorlar, motive ediyorlar, ben de disiplinli bir şekilde antrenmana çıkıyorum ve elimden gelen mücadeleyi veriyorum."

Taraftarların ilk günden bu yana takımı yalnız bırakmadığını söyleyen Haydar Yılmaz, "Taraftarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, desteğini esirgemedi. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Takım olarak bu önemli mücadelenin farkındayız. Çok büyük bir camiayız. Futbolcular olarak nerede olduğumuzun farkındayız. Taraftarımızın cumartesi günkü maçta da bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Onların desteğiyle, dualarıyla maçı kazanmak istiyoruz."  dedi.

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