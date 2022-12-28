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Hazine arazileri için son başvuru tarihi açıklandı. Hayde çarşamba pazarı malları bunlar

Sata sata bitiremediler Hazine arazilerini. Bir de bunun yanında orman vasfını yitirdiği iddia edilen 2/B arazileri var. Duyuru üzerine duyuru yapılıyor. Çünkü devletin kasasına para lazım. İşte bu arazilerin satışı ve başvurusu için son tarih açıklandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:02
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Hayde çarşamba pazarı malları bunlar. Hazine arazileri için son başvuru tarihi açıklandı

Hazine arazileri için son başvuru tarihi açıklandı. Hayde çarşamba pazarı malları bunlar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hazine'ye ait 2/B ve tarım arazileri satışında başvuru süresinin 31 Aralık'ta sona ereceği bildirildi.

Sat sat bitmedi Hazine arazileri. Bir de bunun yanında 2/B arazileri var. Duyuru üzerine duyuru yapılıyor. Özellikle de belirtiliyor, hak kaybı yaşamayın diyen. Çünkü devletin kasasına para lazım. Onun için de 2/B arazileri için son üç gün kaldığı belirtiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler kapsamında bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, 2022 Nisan ayında süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmede ifade edilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık'a uzatıldığı anımsatıldı.

Vatandaşlara, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için başvuru ve ödemelerini son tarih 31 Aralık 2022'ye kadar yapmaları çağrısında bulunuldu.

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Hasan emmi
28.12.2022 10:06
Araziler bitince satacak bişeyinşz var mı. Merakımdan sordum. Bu paraları çabuk yersiniz. Size ikyar dolarlar dayan madı. Bunlar kahvaltı bile olmaz. Yani tedbirinizi alın diyorum.  
 
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