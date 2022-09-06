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Türkiye'nin son malları satışta. Çeşme'de denize sıfır arazi satışa çıkarıldı

Türkiye’de birçok özelleştirmeye imza atan AKP iktidarı, elde kalan son malları da satmak için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ilde 7 taşınmazı özelleştirmeye hazırlanırken bunlardan ikisi Çeşme’de denize sıfır arazi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:05
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 10:08
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Çeşme'de denize sıfır arazi satışa çıkarıldı. Türkiye'nin son malları satışta

Türkiye'nin son malları satışta. Çeşme'de denize sıfır arazi satışa çıkarıldı
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemleri "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, bu kapsamda, İzmir'in Çeşme ilçesinde iki, Kütahya'nın merkez ilçesinde bir, İstanbul'un Tuzla ilçesinde dört taşınmazın satışı yapılacak.

Taşınmazların ihalesi için 3 bin lira ila 5 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi.

Geçici teminat tutarları ise 300 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" ve ardından "açık artırma" usulleriyle gerçekleştirilecek.

İzmir'deki taşınmazlar için son teklifler 27 Eylül'e, Kütahya ve İstanbul'dakiler için ise 28 Eylül'e kadar alınacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine, son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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Bambu
6.09.2022 10:28
Muhalefet uyuma.Çıkın bu sygunu millete anlatın  
 
EYT
6.09.2022 10:23
Sata sata bitiremediniz.  
 
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