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Sata sata bitiremediler. 99 arazi daha Erdoğan'ın imzasıyla satışa çıkarıldı. Aralarında Şeker Fabrikalarının taşınmazları da var

Yine özelleştirme kararı yine devlet arazileri satıştı. Sata sata bitirilemedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı özelleştirme kararı ile 99 arazi daha satışa çıkarıldı

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:25
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99 arazi daha Cumhurbaşkanı kararıyla satışa çıkarıldı. Aralarında şeker fabrikası arazileri var. Sata sata bitiremediler

Sata sata bitiremediler. 99 arazi daha Erdoğan'ın imzasıyla satışa çıkarıldı. Aralarında Şeker Fabrikalarının taşınmazları da var
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Hazinenin elindeki araziler sata sata bitmiyor. İşte son kararnameyle birlikte aralarında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazların bulunduğu araziler satışa çıkarıldı.Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yozgat'taki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Öte yandan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ağrı'nın Eleşkirt ile Ankara'nın Polatlı ilçelerindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı. Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliğinin de onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki taşınmaza ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine yönelik itiraz ise reddedildi.

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Nurettin GÜN
5.10.2022 10:52
Adana belediyesinde çalışıyor görünüpte azerbeycan dan maaşını çeken oluyorsa gelen siyasi partide onlar böyle yaptı bende böyle yaparım zihniyeti devletin temeline barut doldurduklarını biliyorlar  
 
vatansever
5.10.2022 10:50
Allah size akil fikir versin. miras yiyen damakttan betersiniz.  
 
Fehmi Tarık
5.10.2022 10:37
AHZAP Suresinden başlayıp, yüce Kuran'ı okuyan bir insan, neden akp ve mhp'ye oy verir? Satılanlarda o partilere oy vermeyenlerin de hakkı var. Ben hakkımı HELAL etmiyorum.  
 
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