Çeşme ve Bodrum'daki en değerli araziler satıldı

Muğla Bodrum, İzmir Çeşme, İstanbul, Bursa ve Ağrı'da 11 araziyi 1 milyar 436 milyon lira karşılığında sattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnamelerde 6 parsel için de imar değişiklikleri onaylanırken, Kuşadası’ndaki bir parselin imar değişikliğine yapılan itiraz ise reddedildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Özelleştirme İdaresi, Ağrı, Bursa, İstanbul, Bodrum ve Çeşme olmak üzere toplam 1 milyar 436 milyon liralık 11 satış onaylandı.

Satışı onaylanan araziler arasında en büyük satış 246 milyon 500 bin lira ile Muğla Bodrum Gökçebel Mahallesi’ndeki arazi oldu. Aynı mahalledeki iki ayrı arazi 200’er milyon liraya alıcı buldu. İzmir Çeşme’deki arazi ise 208 milyon liraya gitti.

KUŞADASI’NDAKİ İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE RET

Ayrıca farklı illerdeki 6 parselin de imar planlarının konut, turizm ve ticaret alanı olarak değiştirilerek satışa çıkarılması da yer aldı.

Bunun dışında Erdoğan Kuşadası'nda denize sıfır, Emekli Sandığı ve SGK'ya ait olan arazinin imar değişikliğine, ilçedeki sivil topluk kuruluşları ile vatandaşların yaptığı itirazı da reddetti.