Haymana’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gece vakti Yurtbeyli Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, M.Y. isimli şahıs ile Yılmaz Aytaç arasındaki anlaşmazlık, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü şiddetlenerek silahlı bir çatışmaya evrildi. Söylenenlere göre M.Y., pompalı tüfeğiyle Yılmaz Aytaç ve kardeşi Ömer Aytaç'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, Yılmaz Aytaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, ağır yaralı Ömer Aytaç'ın ise Haymana Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini tespit etti. M.Y., olay sonrasında güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca, durumun daha da kötüye gitmemesi için bölgeye ek jandarma timleri ve TOMA araçları yönlendirildi. Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.