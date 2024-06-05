AVM'nin ağaçlık alan alev alev yandı

Endişe verici sahnelerin yaşandığı olayda, yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alışveriş merkezinin bahçesinde çıkan yangın, sebebi henüz belirlenemeyen bir durumdan kaynaklandı. Alevlerin etrafı sarmasıyla birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu derhal 112 acil servisine ihbar etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, yangın anları bir yandan da kameralara yansıdı.