TOKİ inşaatı şantiyesinde yangın

Kaynak: İHA
TOKİ inşaatı şantiyesinde yangın

Hatay'daki bir inşaat alanında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait bir şantiyede meydana gelen yangın, işçileri etkiledi.

Olay, Antakya ilçesinin Gülderen Mahallesi'nde gece vakti gerçekleşti. Alevlerin yükseldiğini fark eden işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yangına müdahale için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, 9 ayrı arazöz aracıyla yangına mücadele ederek, yangını kontrol altına almayı başardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Şu an için yangının nasıl başladığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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