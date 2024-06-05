TOKİ inşaatı şantiyesinde yangın

Olay, Antakya ilçesinin Gülderen Mahallesi'nde gece vakti gerçekleşti. Alevlerin yükseldiğini fark eden işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yangına müdahale için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, 9 ayrı arazöz aracıyla yangına mücadele ederek, yangını kontrol altına almayı başardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Şu an için yangının nasıl başladığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.