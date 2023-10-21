Hayranının telefonunu alıp fırlattı. Skandal görüntülere tepki yağdı

Oyuncu Can Yaman İtalya'da kendisini çekmek isteyen bir hayranının telefonunu alıp fırlattı. Ünlü ismin o anları sosyal medyada yayınlanınca Yaman'a tepki yağdı.

Hayranının telefonunu alıp fırlattı. Skandal görüntülere tepki yağdı

Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncu kariyerine yurt dışında devam ediyor.

640xauto-002.jpg

Şimdilerde Villa Comell Mare adlı bir dizide rol alan Can Yaman dizinin ikinci sezonu için Sicilya'da.

640xauto-2.jpg

Ünlü oyuncu İtalya'da kendisini çekmek isteyen bir hayranının telefonunu elinden alıp fırlattı.

640xauto-1.jpg

Sosyal medyaya düşen bu görüntüler herkesi şoke etti. Can Yaman'ın yaptığı bu hareket saygısızca bulundu.

Ünlü isme 'Gram yeteneği yokken baş tacı olursa sonuç bu', 'Fazlaca şov', 'Yaptığı büyük ayıp' gibi yorumlar yapıldı.

İlgili Haberler
Can Yaman annesi ve babasını paylaştı. Binlerce beğeni aldı
Can Yaman'ın acı günü. Acil olarak İstanbul'a döndü
Oyuncu ve model Can Yaman meslektaşlarını fena solladı. Yeni yaptığı anlaşma dudak uçuklatıyor
Can Yaman'ın son haline yorum yağdı. O detay çok konuşuldu
Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Son Haberler
Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 3 milyona dayandı Kültür Sanat
Muğla’ya gelen yabancı turist sayısı 3 milyona dayandı
Milli Takım'ın yıldızı ameliyat oldu. Aylarca sahalardan uzak kalacak Spor
Milli Takım'ın yıldızı ameliyat oldu. Aylarca sahalardan uzak kalacak
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Kahire Barış Zirvesi başladı Dünya
Kahire Barış Zirvesi başladı
Kanseri önlüyor tansiyonu düşürüyor. Hasadı yeni başladı. Tarlada 7 markette 40 TL Sağlık
Kanseri önlüyor tansiyonu düşürüyor. Hasadı yeni başladı. Tarlada 7 markette 40 TL
Sakın atmayın servet sahibi olabilirsiniz, içinde 22 ayar altın var Gündem
Sakın atmayın servet sahibi olabilirsiniz, içinde 22 ayar altın var