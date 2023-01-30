30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı. Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı

Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı. Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı

Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulağının üst kısmından kanserli doku teşhisi nedeniyle ameliyat olmasının ardından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya sayfasından bilgi verdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:42
Takip Et

Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı.

Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı. Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı
+
Aa
-

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı olarak adlandırılan Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulağının üst kısmında oluşan şüpheli doku nedeniyle operasyon masasına yatmıştı.

Instagram hesabından açıkladı

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu Filiz Akın, yeniden ameliyat olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

''TEKRAR AMELİYAT OLABİLİRİM''

Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun açıklamasının ardından "geçmiş olsun" mesajları gönderdi. Filiz Akın'ın durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Maçkalı
30.01.2023 16:56
Geçmiş olsun. Filiz hanım.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.