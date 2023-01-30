Filiz Akın son sağlık durumunu paylaştı. Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı olarak adlandırılan Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulağının üst kısmında oluşan şüpheli doku nedeniyle operasyon masasına yatmıştı.

Instagram hesabından açıkladı

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu Filiz Akın, yeniden ameliyat olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

''TEKRAR AMELİYAT OLABİLİRİM''

Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun açıklamasının ardından "geçmiş olsun" mesajları gönderdi. Filiz Akın'ın durumu ilerleyen günlerde belli olacak.