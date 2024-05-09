Zehra, Ebrar ve Vargas takım elbise giydi. Sosyal medya sallandı

Kaynak: Haber Merkezi Sami Güntürkün Gürel
Zehra, Ebrar ve Vargas takım elbise giydi. Sosyal medya sallandı
Filenin Sultanları'nın yıldız voleybolcuları Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, ödül gecesine damga vurdu. Giydikleri takım elbise ile verdikleri pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız voleybolcuları, ödül gecesinde boy gösterdi.

Başarılı isimlerin tarzları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

ÜÇÜ DE TAKIM GİYDİ
Özellikle Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un tarzları dikkat çekti.

3 isim de takım elbise giyerek poz verdi.

YORUM YAĞDI
Zehra, Ebrar ve Vargas'ın pozlarına sosyal medyadan beğeni yağarken, 'Takım yakışmış', 'Çok cool olmuşlar' yorumları yapıldı.

İşte yıldız voleybolcuların geceye damga vuran pozları;

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YILIN SPORCUSU VARGAS
Fenerbahçe Opet ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Melissa Vargas, yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.

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