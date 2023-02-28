28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Filiz Akın'ın ameliyata girerken fotoğrafı ortaya çıktı

Filiz Akın'ın ameliyata girerken fotoğrafı ortaya çıktı

Sol kulağının üst kısmında kanserli bir doku bulunan Türk sinemasının başarılı sanatçısı Filiz Akın, 2. kez ameliyat oldu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:35
Takip Et

Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın'ın ameliyata girerken fotoğrafı ortaya çıktı

Filiz Akın'ın ameliyata girerken fotoğrafı ortaya çıktı
+
Aa
-

Sosyal medya hesabından ameliyata girerken çekilen bir videosunu yayınlayarak son durum hakkında bilgi veren Akın, "Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen 80 yaşındaki Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Sol kulağının üst kısmında kanserli doku bulunan Akın, ikinci kez ameliyat oldu.

"KANSERLİ DOKU KÜÇÜLTÜLEREK TEKRAR ŞEKİL VERİLDİ"

Geçtiğimiz ay ameliyat olan Filiz Akın, yaptığı açıklamada ikinci kez ameliyat olabileceğini belirterek "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen sol kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz" demişti. Usta sanatçı, önceki gün ikinci kez ameliyat masasına yattı. 

Instagram hesabından sedyede çekilen bir videosunu yayınlayan 80 yaşındaki Filiz Akın, şu ifadeleri kullandı: 

"Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim. İyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Ama çektiğim, 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
1
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
2
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
3
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
4
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
5
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
6
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
7
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.