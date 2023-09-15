Hayvanlar ekiyor dağlarda yetişiyor köylüler kilosunu 70 TL'ye satıyor. Hasadı bugün başladı

Erzincan'ın 5 ilçesindeki dağ köylerinde karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının, beslenirken toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden yetişen ceviz hasadı bugün başladı. Köylüler topladıkları cevizin kilosunu 70 TL'ye satıyor.

KAYNAK: İHA
Hayvanlar ekiyor dağlarda yetişiyor köylüler kilosunu 70 TL'ye satıyor. Hasadı bugün başladı

İHA'nın haberine göre, kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle tüketiciden yoğun talep gören Erzincan cevizi, köylülerin meşakkatli çalışmasıyla hasat ediliyor.

İHA'nın haberine göre, Erzincan’da yüksek rakımlı dağ köylerindeki dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizler, yöre halkı tarafından hasat edilmeye başlandı. Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Erzincan’da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği de yaygınlaştı.

Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü, Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının, beslenirken toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden yetişen ya da köylülerce tarlada yetiştirilen cevizler, her yıl eylül ayının ortalarında dalından koparılıyor.

Vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanıyor. Köylüler, ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak, toprağa ve yaprakların arasına düşen cevizleri kovalara dolduruyor.

"TATLILARA DA KATILIYOR"

Gruplar halinde ve yardımlaşarak çalışan köylüler, cevizleri yeşil kabuğundan ayırarak evlerin toprak damlarında kuruması içi seriyor. Güneşin karşısında yaklaşık bir hafta bekletilerek nemi alınan cevizler, paketlenerek çevre il ya da ilçelerde, toptan ya da perakende satışa sunuluyor.

Kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle kilosu 70 liradan alıcı bulan Erzincan cevizi, yörede yapılan geleneksel tatlılara da ayrı bir lezzet katıyor.

Sonbaharla cevizlerin hasat döneminin geldiğini belirten vatandaşlar, "Cevizin üzerindeki o yeşil kabuk çatlamaya başladığı zaman herkes toplanıyor. Bir ya da iki kişi elinde uzun bir sırıkla ağaca çıkma görevini üstleniyor. Ağaçlara çıkan kişiler cevizi döküyor, aşağıdakiler de toplayıp çuval ve kovalara dolduruyor. Cevizler sonra satılıyor. Bazen kadınlar toplanıp bu cevizleri kullanarak baklava ve çeşitli tatlılar yapıyor." ifadelerine yer verdi.

aaaaaaaaa.jpg

aw030695-01.jpg

aw030695-02.jpg

aw030695-03.jpg

aw030695-04.jpg

aw030695-05.jpg

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Son Haberler
Çerkezköy'de orman yangını Güncel
Çerkezköy'de orman yangını
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 265 zehir taciri yakalandı Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 265 zehir taciri yakalandı
Türk futbolunu kurtaracak ismi Gürel Yurttaş açıkladı. Sorun sadece Kuntz değil Spor
Türk futbolunu kurtaracak ismi Gürel Yurttaş açıkladı. Sorun sadece Kuntz değil
Formula 1 pistine yarış sırasında giren bukalemunu Alonso ezdi geçti Spor
Formula 1 pistine yarış sırasında giren bukalemunu Alonso ezdi geçti
Konya'da tefeci çetesine operasyon Güncel
Konya'da tefeci çetesine operasyon
Mustafa Sandal hangi şehirden İYİ Parti'nin belediye başkan adayı oluyor? Siyaset
Mustafa Sandal hangi şehirden İYİ Parti'nin belediye başkan adayı oluyor?
Memleketin her yerinden kaçaklar fışkırıyor. Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda 128 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Memleketin her yerinden kaçaklar fışkırıyor. Muğla'da kapalı kasa kamyonette ve apartlarda 128 kaçak göçmen yakalandı