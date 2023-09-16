Fırat Havzası'nda hasat ediliyor. Kalp krizini önlüyor tıkalı damarları vidanjör gibi açıyor

Gümüşhane’nin Yukarı Fırat Havzası'nda üretilen dünyaca ünlü şeker fasulyesinin Köse İlçesi'ndeki hasadı devam ediyor. Damar tıkanıklıklarını gideren, kalp krizi riskini engelleyen kuru fasulyenin kilosu 200 TL'den satılıyor.

KAYNAK: İHA
Fırat Havzası'nda hasat ediliyor. Kalp krizini önlüyor tıkalı damarları vidanjör gibi açıyor

İHA'nın haberine göre, yüksek rakımda, sanayi artıklarının olmadığı temiz hava ve toprakta, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu ortamda yetişmesi nedeniyle ayrı bir lezzeti ve aroması olan Köse kuru fasulyesi son yıllarda bölgede sulama amaçlı yapılan baraj, gölet ve tesislerin artmasıyla birlikte vatandaşların ekim tercihlerinden birisi oldu.

İlçede yaşayan vatandaşların önemli bir gelir kaynağı haline dönüşen fakat bu yıl rekolte kaybı olan kuru fasulyenin kilogram fiyatı 200 TL civarında.

Köse fasülyesinin damar tıkanıklıklarını giderici özelliklere sahip olduğundan kalp krizi riskini engelleyici olduğu, protein, inorganik tuzlar, besin lifi, folik asit, demir ve potasyum başta olmak üzere mineraller ile A, B ve C vitaminleri içerdiği biliniyor.

BÜYÜK EMEK İSTİYOR

Ekimi, çapası, sulaması, toplaması, kurutması, patosa vurularak ürünün ayrılması, elenmesi, seçimi ve ardından paketlenmesine kadar yoğun bir iş programı ve büyük bir emek isteyen kuru fasulyenin hasada katılan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, ürünlerin bereketli olmasını diledi.

Bu yıl çeşitli hastalıklar nedeniyle rekoltenin önceki yıllara göre yüzde 80’e yakın düştüğü Köse ilçesinde fasulye hasadı devam ederken Vali Tanrısever de eldivenlerini giyerek emekçi kadınlarla birlikte fasulye hasadı yaptı.

Atış poligonu mevkiinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Köse Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Pala’nın 10,5 dönümlük tarlasına Kelkit’ten fasulye yolmaya gelen ve güneşin altında akşama kadar çalışan işçilerden 50 yaşındaki Güler Güler, yaptıkları işi anlattı.

HASTALIK KIRDI GEÇİRDİ

Güler “Burada kuru fasulye yoluyoruz. Sabah 7’de gelip akşam 6’ya kadar devam ediyoruz. Zor olsa da alıştık. Akşama kadar yüz üstü duruyorsun. Sıcak havada akşama kadar eğiliyoruz, yoruluyoruz. Ben yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Patatesi bırakıyor fasulyeye başlıyoruz, fasulyeyi bırakıyor pancara başlayıp sezonu bitiriyoruz. Bu iş bizim çoluk çocuğumuzun nafakası. Mücadele ediyoruz” dedi.

Tarla sahibi Köse Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Pala ise “Fasulye işiyle uğraşıyoruz. Meşakkatli bir iş. Şu an bulunduğumuz noktada 10,5 dönüm ekim yaptım. Bu yıl hastalıktan dolayı rekolte yüzde 80 düşük. Hastalığın önlemini alamadık. Ne kadar ilaç vursak da kar etmedi” ifadelerini kullandı.

İnsanların Köse fasulyesini et niyetine yiyebileceklerini belirten Pala, “Kösemizde yetişen fasulyemizin müthiş bir damak tadı vardır. Bu tadı bilenler Köse fasulyesinden başka bir fasulye yemezler. Diğer yörelere bakıldığında bizim fasulye biraz daha büyük ve çok da lezzetli bir fasulye. Bizim fasulyenin diğer fasulyelerden farkı lezzeti” diye konuştu.

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