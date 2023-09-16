2 bin dekara ekildi çiftçinin yüzü güldü. Kilosu 30 TL'den satılıyor halk adeta kapışıyor

İHA'nın haberine göre, Şuhut’ta bu yıl verimin düşük olduğu fasulyenin ilk hasadında 2 bin dekar alandan elde edilen ürün rekoltesiyle çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan geçerek tezgaha kadar gelen fasulyenin kilosu 25-30 lira arasında satılıyor.

Satış fiyatı her ne kadar üreticisinin yüzünü güldürse de geçtiğimiz aylarda yağışlardan dolayı meydana gelen mildiyo (mantar) hastalığı dolayısıyla üretici sıkıntılı süreçler yaşadı. Fasulye fiyatları 30 lirayı bulması bir nebze de olsun üreticisinin yüzünü güldürdü.

Fasulye tarlasında işçi olarak çalışan Fatma Özoğul ise fasulyenin kilogram satış fiyatının iyi olmasına rağmen yevmiyelerin düşük olduğundan dert yakınarak, “Sabah 08.00'da başlıyoruz işe çok zor bu işler belimiz çok ağrıyor. Ekmek paramız, dişimiz tırnağımıza takıp çalışıyoruz. Başka bir gelirimiz yok. 400 TL yevmiye ile bir şey alamıyoruz. 2-3 aydır bu mesleği yapıyoruz, biz fasulye toplayarak geçimimizi sağlıyoruz” dedi.