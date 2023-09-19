Kanserin baş düşmanında hasat 20 gün rötar yaptı. Eczane gibi meyve çiftçinin yüzünü güldürdü

İHA'nın haberine göre, ilıman iklimi ve verimli topraklarıyla 12 ay üretimin devam ettiği Gazipaşa, Türkiye’nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan üretim merkezlerinin başında geliyor.

Örtü altı ve açıkta yapılan tarımsal üretimle her tülü sebze ve meyve ile tropikal meyvelerin yetiştiği Gazipaşa’da dikensiz ve çekirdeksiz narın hasadı devam ediyor.

Meyvenin bu yıl hava şartlarından dolayı geç olgunlaştığını dile getiren üretici Ayhan Yılmaz, olgunlaşma zamanı gelmeden ürünlerin hasadına başlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Dikensiz ve çekirdeksiz narı bilen vatandaşların bu ürüne talep gösterdiğini dile getiren Yılmaz, “Hava şartlarından dolayı geçen yıla göre nar hasadımız 20 gün geç başladı. Geçen yıl 19 Temmuz’da başladığım nar hasadına, bu yıl hava şartlarından dolayı 20 gün geç başlamak zorunda kaldım ve 8 Ağustos’ta hasada başladım" diye konuştu.

"TALEP PATLAMASI YAŞIYORUZ"

Ayhan Yılmaz "21 Eylül’de hasadımı tamamlamış olacağım inşallah. Cinsinin özelliği gereği daha erken yetişen nar üretimini severek yapıyorum ve ayrıca bu benim için artık bir hobi oldu. Tarlamda bulunan bütün nar ağaçlarımı topladıktan sonra toptan satıyorum. Nara talep çok, ayrıca suyunu da sıkıyoruz, nar suyunun birçok faydası var ve herkese öneririm” dedi.

Topladıkları narları çeşitli şekillerde değerlendirdiklerini söyleyen Yılmaz, “Narı sadece toplayıp meyve olarak satmıyoruz, narın suyunu da sıkıyoruz. Nar sıkma makinem var ve bizzat kendim nar suyu sıkıyorum. Sağlık açısından faydaları çoktur ve alıcıların talepleri arasında nar suyu da bulunuyor. Bu işi yapmaktan çok mutluyum ve her yıl ve bu sene olduğu gibi inşallah seneye de nar üretimi ve hasadı yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

NARIN FAYDALARI

Narın sağlığa en faydalı özelliklerinden biri güçlü bir doğal antioksidan olmasıdır. Antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir, hücreleri serbest radikal hasarından korur, kanser gibi hastalıkları önler, iltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır.

A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan bu meyve, aynı zamanda antiviral ve anti-tümör özelliklere de sahiptir. Nar, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşikleri açısından zengin ve tıbbi özelliklere sahip bir meyvedir. Ancak şeker içeriğine dikkat edilmelidir.

Narın içerdiği polifenoller antioksidanlar olarak işlev görmektedir. Bu antioksidanların prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir ve böylece kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyabilmektedir.

Narın kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kolesterol ve yağ birikmesi, kalp hastalığının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde "iyi" kolesterolü yükseltebilir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azaltır.

YARARLARI SAY SAY BİTMİYOR

Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir. Güçlü antibakteriyel ve antiviral etkisi, bağırsakların düzgün çalışmasına müdahale edebilecek tüm zararlı mikroorganizmaları ve diğer bakterileri ortadan kaldırır.

Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.

Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır. Diş etlerinde oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Narda bulunan bitkisel hormonlar, özellikle kadınlarda hormonal sistem üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle nar menopoz dönemi için kullanılabilir.

Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.