Hazal Kaya ve Ali Atay el ele alışverişte

Fikret Ali adında bir oğulları ve Süreyya Leyla adında bir kızları olan oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, önceki gün alışveriş için gittikleri AVM’de görüntülendi.

Hazal Kaya ve Ali Atay el ele alışverişte

İkinci çocukları Süreyya Leyla'yı iki ay önce kucağına alan Hazal Kaya ve Ali Atay, alışveriş için gittikleri İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

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Ellerini bir an olsun bırakmayan çift, "Alışverişe geldik, ikimizde oldukça yoğunuz. Biraz hava almaya çıktık, her şey yolunda" dedi.

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Tatil planlarını soran muhabirlere, "Yaz tatilinde ikimizde çalışıyor olacağız, bir plan yapamıyoruz bakalım ne olacak" diyerek yanıt veren ikili, sonrasında "Çocuklar evde, bakıcıları bakıyor. Biz alışverişe çıktık. Kolay gelsin" ayrıldı. Çifti, bir de Fikret Ali adından oğlu bulunuyor.

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